Gaffe per Chiara Ferragni, errore grammaticale sul suo sito web

Gaffe imbarazzante per Chiara Ferragni, grave errore grammaticale sul suo sito web. La giornalista Selvaggia Lucarelli segnala su Twitter la svista, che diventa subito virale.

Basta un passo falso sul web per far partire le prese in giro. Lo sa bene Chiara Ferragni, regina dei social che ha spesso incassato frecciate e bocciature dall’inflessibile pubblico internettiano. La celebre influencer è finita suo malgrado al centro del chiacchiericcio del web a causa di un grave errore grammaticale apparso sul suo sito web. Una svista che non è sfuggita a Selvaggia Lucarelli, che ha subito segnalato l’accaduto sul suo profilo Twitter: “I nuovi prodotti per la SCUOLA di Chiara Ferragni sul suo sito: AQUISTA ORA”. Il caso vuole, infatti, che Ferragni stesse pubblicizzando una collaborazione con Pigna, con la quale ha messo sul mercato una nuova linea di prodotti per la scuola. Una coincidenza sfortunata che ha subito reso virale l’incidente, anche dopo la correzione dell’errore.

I nuovi prodotti per la SCUOLA di Chiara Ferragni sul suo sito: AQUISTA ORA. pic.twitter.com/BgqFvNPDtD — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 27, 2023

Le frecciate del web, le reazioni degli utenti alla gaffe

La gaffe di Chiara Ferragni ha generato molta ilarità e discussioni più o meno serie su Twitter. In molti han colto l’occasione per lanciare qualche frecciatina all’influencer: “Un testo di grammatica non è previsto nella “collection”?”. O ancora: “I negazionisti della “C” diranno che le consonanti non sono mai esistite e che questo è un gomblotto”. Altri ancora sembrano contrariati dai prodotti proposti sul sito: “Cos’è quello a sinistra? Una bustina porta-trucchi per andare al night in quarta serata? Ah no, è un astuccio portapenne per andare a scuola alle 8.00 del mattino”. Per alcuni, invece, si tratterebbe solo di una trovata pubblicitaria: “Forse l’ha fatto apposta. Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli”.