The Ferragnez 2, quando esce la seconda stagione su Prime Video?

Quando esce The Ferragnez 2: cosa sappiamo della seconda stagione? La docuserie di Prime Video sulla vita quotidiana di Chiara Ferragni e Fedez dovrebbe tornare dopo il Festival di Sanremo. Quando sarà disponibile in streaming?

The Ferragnez 2, quando esce la seconda stagione della docuserie

Si torna a parlare di The Ferragnez, la docuserie targata Prime Video che segue le vicende quotidiane di Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più amate e seguite del web. Il pubblico scalpita per la seconda stagione dello show che dovrebbe arrivare a breve sulla piattaforma di Amazon. Secondo alcune indiscrezioni, The Ferragnez 2 sarà disponibile in streaming dopo la fine del Festival di Sanremo a partire da marzo 2023. Chiara Ferragni sarà infatti ospite e co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse musicale, evento che le darà senz’altro molta visibilità. L’intenzione, quindi, è proprio quella di sfruttare quest’ondata di potenziali nuovi fan per promuovere al meglio la seconda stagione della serie.

Cosa sappiamo della stagione 2, le parole di Chiara: “Sarà un esperimento sociale”

Con l’annuncio del rinnovo della serie dello scorso giugno, Chiara Ferragni aveva fatto qualche anticipazione su The Ferragnez 2: “Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia. Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano più privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali”.

La seconda stagione dedicherà probabilmente un giusto spazio alle difficoltà vissute da Fedez nell’ultimo anno. Il rapper milanese è stato infatti diagnosticato con un tumore al pancreas, fortunatamente risolto grazie ad un tempestivo intervento chirurgico lo scorso novembre. Da parte sua Fedez si è detto entusiasta del rinnovo della serie: “Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia. Coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite. Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro”.