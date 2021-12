Foggia, incendio in un campo nomadi. Morti due bambini

Foggia incendio divampato in un campo nomadi. I vigili del fuoco sono impegnati per spegnere e capire le cause. Triste scoperta all'interno.

Foggia, incendio divampato in un campo di nomadi. I vigili del fuoco impegnati a spegnere il fuoco hanno trovato due bambini piccolissimi senza vita.

Foggia, incendio in un campo nomadi

Tragedia in un campo nomadi di Stornara, in provincia di Foggia. Un incendio divampato nella notte ha distrutto alcune baracche. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Dalla direzione regionale del corpo sul posto è stato inviato anche il nucleo investigativo per cercare di risalire alle cause dell’incendio. Il rogo potrebbe essere partito da una stufa o da un falò acceso per riscaldarsi ma non si esclude al momento nessuna ipotesi, neanche il dolo.

Trovati morti due bambini

Nell’incendio divampato nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, i vigili del fuoco hanno fatto una scoperta tragica. Sono stati rinvenuti i corpi carbonizzati di due bambini: la femminuccia aveva 4 anni mentre il maschietto 2 anni.

🔴 #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti [10:15 #17dicembre] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2021

LEGGI ANCHE: Londra, incendio: quattro bambini morti in un appartamento