Teo Mammucari lascia Le Iene e non manca la polemica: chi al suo posto al fianco di Belen

Teo Mammucari ha lasciato Le Iene e non sono mancate le polemiche. Nonostante un comunicato ufficiale, per alcuni si è trattato di un vero e proprio divorzio. Ad avallare l’ipotesi la sua uscita improvvisa lasciando solo Belen alla conduzione nell’ultima puntata. Ecco, dalla prossima, chi sarà al posto di Teo.

Teo Mammucari lascia le Iene

Sull’addio di Teo Mammucari a Le Iene c’è una motivazione ufficiale rilasciata dal comunicato della Mediaset. “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia l, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.

Tuttavia, per ‘Dagospia‘ sarebbe un vero e proprio ‘divorzio‘, con l’addio che sarebbe stato motivato da “una clamorosa lite con Davide Parenti, ideatore dello show”. La misteriosa non presenza nell’ultima settimana, aveva incuriosito gli spettatori de Le Iene. C’era infatti soltanto Belen a portare avanti la puntata. Dunque, secondo alcuni una separazione non proprio consesuale.

Chi al suo posto al fianco di Belen

Al posto di Mammucari ci sarà Max Angioni, comico conosciuto per le sue esperienze a Comedy Central. Il comico ha partecipato anche alla seconda stagione di LOL e la sua presenza proprio a Le Iene, in qualità di ospite fisso. Un’ottima occasione per il 33enne di Milano, pronto a mettersi in gioco ricoprendo una posizione importante, che potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio.

