Carmine Recano, chi è Massimo di Mare Fuori: moglie, figli, film, Instagram

Chi è Carmine Recano, attore napoletano volto del comandante Massimo in Mare Fuori. Cresciuto a Secondigliano, si è ritagliato una lunga carriera tra cinema e tv e ha spesso lavorato con Ferzan Ozpetek. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Carmine Recano, vita privata e carriera dell’attore di Mare Fuori

Nato a Napoli il 28 novembre 1980, Carmine Recano ha 42 anni ed è un noto attore italiano, negli ultimi tempi famoso per aver recitato in Mare Fuori nel ruolo del comandante di polizia penitenziaria Massimo Valenti. Fa il suo debutto in tv a soli 19 anni, nel film drammatico Un nuovo giorno di Aurelio Grimaldi. Fa il suo debutto al cinema nel 2001 nel pluripremiato Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek. Nel corso degli anni Recano collabora spesso con il celebre regista, sebbene in ruoli minori: appare in Un giorno perfetto, Mine vaganti, Napoli velata e La dea fortuna. Recita per il grande schermo in molte altre pellicole, tra cui Terrarossa, I cinghiali di Portici, Ballo a tre passi e Tatanka. Recano si ritaglia uno spazio anche sul piccolo schermo, lavorando in molte serie tv italiane come La porta rossa e Sopravvissuti. Recita inoltre in episodi di Don Matteo, Un posto al sole, Un medico in famiglia, Carabinieri e Provaci ancora prof!.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Si sa molto poco circa la vita privata di Carmine Recano, da sempre molto riservato per quanto riguarda i suoi familiari. Vive a Roma, è sposato ed ha due figli, Gennaro e Mirea. Il suo profilo Instagram non da indizi circa la sua famiglia, che preferisce tenersi lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. La pagina dell’attore ha un buon seguito, con oltre 240mila follower che seguono gli aggiornamenti sulla sua carriera.