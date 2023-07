Temptation Island 2023, Mirko furioso con Perla: cosa è successo alla coppia? Gli atteggiamenti della fidanzata hanno mandato su tutte le furie il 26enne, come reagirà nella terza puntata del programma?

Temptation Island 2023, aria di crisi tra Mirko e Perla: cosa è successo?

Sempre più tortuosa l’esperienza a Temptation Island 2023 per Mirko e Perla. Già irritato dal famigerato “massaggio ai piedi” richiesto dalla sua fidanzata ai tentatori durante i primi giorni in Sardegna, ora Mirko ne ha avuto abbastanza. Dalle immagini in anteprima della terza puntata, Perla è entrata in atteggiamenti ancora più intimi con un altro tentatore, con il quale ha avuto un momento molto piccante in spiaggia. Con la scusa di un altro massaggio, i due si sono sdraiati insieme sul bagnasciuga, a strettissimo contatto l’uno con l’altra. La risposta di Mirko ai video è furiosa: “Io impazzisco, guarda, impazzisco”.

Le dichiarazioni al veleno negli ultimi giorni: “Non ha le p***e, lei superficiale e viziata”

Tutto nasce da sette giorni di fuoco, fiamme e dichiarazioni avvelenate a distanza tra i due. Perla avrebbe infatti scelto di spingersi un po’ più in là con il suo tentatore per vendicarsi delle critiche ricevute da Mirko. Il 26enne si è infatti sfogato con la tentatrice Greta, parlando malissimo della sua compagna: “È diventato pesante, come se solo lei la facesse questa convivenza. Quando l’ho conosciuta non era così, era ancora più superficiale, neppure un piatto di pasta sapeva fare a 20 anni. Neppure una lavatrice sapeva fare. Ma questo perché i genitori l’hanno viziata. Lei non sa stare con le persone, antipatica del cazz*, è questa l’impressione che dava, che dà”.

La risposta di Perla non si è fatta attendere: “Gli ho fatto da madre, nel vero senso della parola! Io non so avere a che fare con le persone? Ma come ti permetti!”. Da parte sua, la giovane non si è risparmiata negli ultimi giorni, ribadendo più volte che, a sua detta, il suo compagno “non ha le p***e“, anzi. Si è vantata con le altre ragazze del resort di essere stata lei a “tirargliele fuori”. Perla accusa Mirko di aver fatto spegnere il fuoco della loro relazione: “È diventata una cosa apatica, cioè lui è diventato apatico. Per me è noioso se non prende l’iniziativa”.