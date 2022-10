L’attrice Maria Grazia Cucinotta ha una figlia, Giulia Violati, che l’ha resa particolarmente orgogliosa dopo la sua laurea in economia e management. Vediamo meglio chi è.

Maria Grazia Cucinotta, chi è la figlia Giulia?

Giulia Violati, figlia di Maria Grazia Cucinotta, è laureata a pieni voti in Economia e Management all’Università Luiss Guido Carli di Roma. In occasione della sua laurea che tanto ha reso orgogliosa la mamma, l’attrice Maria Grazia Cucinotta ha postato un post per fare i complimenti alla figlia che è diventato virale.

“Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode… quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta. Grazie amore di mamma, io e papà ti amiamo”, ha infatti rimarcato l’attrice. La figlia è nata dall’unione tra Maria Grazia e il marito, Giulio Violati, che ha sposato nel 2001. Non è però la prima volta che l’attrice fa una dedica alla figlia, cosa che aveva fatto anche in occasione del compleanno della figlia, dove aveva fatto una dedica che diceva: “Ventuno anni di puro amore.

Tutto l’amore dell’Universo a te, che mi hai insegnato a vedere la vita attraverso i tuoi occhi rendendola meravigliosa. Ti amo amore di mamma”

La ragazza, inoltre, ha affiancato la madre nella produzione di Teen, un film sul bullismo, ma non sembra intenzionata a entrare nel mondo dello spettacolo.

Chi è Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta è un’attrice, produttrice cinematografica ed ex modella italiana. È conosciuta internazionalmente per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film italiano Il postino e per essere comparsa nel film della serie 007 Il mondo non basta.