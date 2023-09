Taz Skylar, chi è Sanji nel Live Action di One Piece: vita privata, carriera, fidanzata

Chi è Taz Skylar, attore volto di Sanji nell’adattamento Live Action di One Piece su Netflix. La serie ispirata al manga di Eiichiro Oda è il suo debutto in una grande produzione. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Taz Skylar, vita privata e carriera del volto di Sanji in One Piece Netflix

Nato a Tenerife, nelle Isole Canarie, il 5 dicembre 1995, Taz Skylar ha 27 anni ed è un attore spagnolo in ascesa, volto dell’affascinante cuoco Sanji nell’adattamento live action di One Piece su Netflix. Di origini britanniche ed israeliane, è al suo primo ruolo di punta in una grande produzione. Nei primi anni della sua carriera attoriale Skylar si è fatto le ossa recitando in molti cortometraggi tra cui Venom, Beautiful, Trophy, Neon, Multi-facial e Final Gift. Ha fatto il suo esordio al cinema nel 2019, nel film di guerra The Kill Team, diretto da Dan Krauss.

Vita privata: social, fidanzata, allenamenti

Si sa ancora molto poco circa la vita privata e sentimentale di Taz Skylar. Al momento non ci sono notizie circa una sua fidanzata, l’attore pare che sia ancora single. Ha un profilo Instagram con oltre 304mila follower, dove di recente ha condiviso diversi contenuti sulla sua partecipazione in One Piece. In alcune recenti interviste, Taz Skylar ha parlato degli allenamenti a cui si è sottoposto per replicare al meglio in live action lo stile di combattimento di Sanji sul piccolo schermo: “Ho tirato personalmente ognuno dei calci nello show. Niente CGI sulle mie gambe. La mia controfigura era il mio allenatore ed era ben felice di fare il tifo per me dietro le quinte. Mi ha accompagnato in ogni passo, prima di lui ho avuto diversi altri allenatori”.