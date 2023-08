William Friedkin, chi era il regista de L’Esorcista: vita privata, figli, causa morte e film

William Friedkin è morto all’età di 87 anni ed è stato il regista del famoso film L’Esorcista uscito nel 1973, diventando un punto di riferimento in questo campo. Nel corso della sua carriera è stato soprannominato il regista del male.

William Friedkin, chi era il regista de L’Esorcista: vita privata e figli

Willim Friedkin era soprannominato il regista del male, conosciuto soprattutto per aver diretto il famoso film L’Esorcista del 1973. La sua famiglia era di religione ebraica e di origini ucraine. Il regista si è sposato ben quattro volte e l’ultima moglie è stata Sherry Lansing che dato anche il triste annuncio della sua morte. Il regista lascia due figli. La prima moglie è stata l’attrice francese Jeanne Moreau (dal 1977 al 1979), poi Lesley-Anne Down e Kelly Lange.

William Friedkin: causa della morte

Il regista è morto all’età di 87 anni nella sua casa di Los Angeles. Secondo l’Hollywood Reporter, si è spento a seguito di una polmonite dovuta da un’insufficienza cardiaca.

Film più conosciuti

Il suo primo successo è stato “Il braccio violento della legge” del 1971. Nel 1972 il film vinse cinque premi Premio Oscar: miglior regia, miglior film, miglior montaggio, miglior sceneggiatura originale e miglior attore. Poi, ecco The Caine mutiny court-martial, tratto dalla piece teatrale di Herman Wouk premiata col Pulitzer, adattata già da Edward Dmytryk con L’ammutinamento del Caine (1954) e da Robert Altman (1988). Negli anni Ottanta fece molto discutere l thriller Cruising, ambientato nella comunità omosessuale di New York e interpretato da Al Pacino e Paul Sorvino. Nel 1985 esce Vivere e morire a Los Angeles. Negli anni 2000, arriva la tv con La parola ai giurati e CSI: scena del crimine. Poi, ancora cinema con Regole d’onore, La preda, Killer Joe.

L’ultimo lavoro è stato un documentario nel 2017 intitolato “The Devil and Father Amorth” in cui il regista seguì padre Gabriele Amorth, il principale esorcista a Roma, mentre eseguiva il suo nono esorcismo.

LEGGI ANCHE: Sandra Bullock, chi era il compagno Bryan Randall: vita privata, malattia e causa della morte a 57 anni