Francesco Giorgino al Tg1 non c’è più? Perché?

Francesco Giorgino al Tg1 non c'è più? Ecco cos'è è successo e quali cambiamenti ci sono in casa del telegiornale.

Francesco Giorgino al Tg1 non c’è più? Nelle ultime ore ha fatto molto discutere il saluto del conduttore nell’edizione serale del telegiornale. Tante voci si sono rincorse. Ecco cos’è successo.

Francesco Giorgino al Tg1 non c’è più?

Francesco Giorgino ha chiuso, mercoledì 15 giugno 2022, l’edizione delle 20 del Tg1 da lui condotto con un “arrivederci a tutti”. Da giovedì 16 giugno, Giorgino è stato sostituito da Alessio Zucchini (già presente tra i volti del Tg all’ora di cena e della rassegna stampa tra le 6:35 e le 7).

Come ricostruisce il sito Davide Maggio, nei giorni scorsi il giornalista era dato in uscita dal Tg1 per passare alla conduzione di un nuovo talk show su Rai2 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, questa strada sarebbe andata poi svanita.

Perché?

In realtà, c’è stato solo uno spostamento come riporta il Corriere della Sera che ha confermato il cambio della d’Aquino dall’edizione serale a quella dell’ora di pranzo, mentre per Giorgino ci sarebbe il riposizionamento alle 13:30 (e non una rimozione).

Dunque, cambi di programmi e di conduttori in casa del Tg1. Inoltre, secondo i rumors Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sarebbero stati spostati all’edizione delle 13.30, dopo essersi rifiutati di essere presenti alla rassegna stampa delle 6.30, come chiesto a tutti i giornalisti dalla direzione della testata.

In Rai dal 1991, Giorgino ha condotto l’edizione delle 13.30 del Tg1 a partire dal 2000, mentre nel 2010 è stato promosso alla conduzione dell’edizione delle 20.00.

LEGGI ANCHE: Maria Isabella Romano, chi è: vita privata, marito, figli della giornalista del Tg1