Salvini e i taxi gratis per chi beve troppo: la nuova sperimentazione del ministro dei Trasporti

Salvini e i taxi gratis per chi risulta positivo all’alcol test: l’iniziativa è sperimentale e la proposta del Ministro dei Trasporti e Infrastrutture mira a contrastare e diminuire gli incidenti su strada a causa dell’alcol.

Matteo Salvini propone in via sperimentale taxi gratis per chi risulta positivo all’alcool testo. Il voucher, si legge in una nota del Mit, “sarà fornito dagli stessi locali di intrattenimento previa convenzione con le compagnie locali di tassisti”. Inoltre, “si tratta di un progetto sperimentale che per ora riguarda i primi sei locali notturni, individuati sul territorio nazionale e per il periodo che va da agosto a metà settembre. All’esito della sperimentazione si potrà poi valutare la bontà del progetto ed eventualmente studiarne la fattibilità a regime”.

La nuova sperimentazione del ministro dei Trasporti

La nuova sperimentazione di Salvini parte con le seguenti discoteche: Mascara All Music, (Mantova) Il Muretto, Jesolo Lido (Venezia), Praja, (Gallipoli), Baia Imperiale, Gabicce Mare (Pesaro – Urbino), Naki Discoteca (Pavia) La Capannina (Castiglione della Pescaia). Firmatari del protocollo per il Mit il dirigente della direzione generale sulla Sicurezza strale e l’Autotrasporto, Michela Melillo per la Silb – Fipe e Assointrattenimento i presidenti Maurizio Pasca e Luciano Zanchi. Presente il direttore generale della struttura Mit Vito Di Santo.