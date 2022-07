Manuela Raffaetà, chi è la modella ex moglie di Marco Melandri: origini, carriera, vita privata

Chi è Manuela Raffaetà, modella ed ex moglie di Marco Melandri. Scopriamo qualcosa in più su di lei: origini, carriera e vita privata.

Chi è Manuela Raffaetà: vita privata, carriera e origini della modella

Nata il 28 luglio 1984, Manuela Raffaetà è una celebre modella di origini trentine. È infatti nativa del piccolo paese montano di Tione di Trento, posto tra le Dolomiti e il Lago di Garda.

Fin da giovanissima si è fatta strada nel mondo della modo grazie al suo grande fascino e al suo fisico mozzafiato. Lavora come indossatrice e come ombrellina durante le gare del Motomondiale. È proprio al Motorshow di Bologna 2004 che conosce il suo futuro marito, Marco Melandri, con il quale resta fino al 2021. Nel corso degli anni si fa un nome come top model, sfilando per diversi brand importanti. Negli ultimi mesi è apparsa spesso come ospite televisiva durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, per dar man forte all’ex marito nel corso della competizione.

Ha un profilo Instagram con oltre 29mila follower, dove pubblica sia scatti lavorativi che momenti di vita privata.

Vita privata, la storia con Marco Melandri

Manuela Raffaetà è l’ex moglie di Marco Melandri. La modella e l’ex pilota motociclistico sono rimasti insieme per ben 16 anni di matrimonio, durante i quali hanno avuto una figlia, Martina, nata nel 2014. La loro storia finisce dopo il tradimento di Melandri, che si innamora della misteriosa A.M.: “Non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM ( non taggo e non faccio nomi per privacy ) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione.

Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre…Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente”.

Durante l’esperienza del pilota sull’Isola, i due parevano essersi riavvicinati, ma la pace non è durata molto. In un lungo sfogo su Instagram, Manuela Raffaetà ha svelato che Melandri ha deciso di tornare dalla sua ex: “Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con Marco.

Ho sempre preferito non espormi , tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora vi rispondo. Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza…Non mi pronuncio per la scelta”. Melandri e Raffaetà hanno comunque deciso di restare in buoni rapporti per il bene della piccola Martina.

