Taxi a due piazze di Barbara D’Urso: trama, date, ospiti e biglietti dello spettacolo teatrale della conduttrice

Taxi a due piazze è il nuovo spettacolo teatrale con protagonista Barbara D’Urso. Nelle scorse ore sono uscite anche le date e le informazioni per acquistare i biglietti. Sarà un vero e proprio tour con diverse città.

Taxi a due piazze di Barbara D’Urso: trama

Taxi a due piazze arriva al teatro con Barbara D’Urso in nuove vesti. Le informazioni sulla trama ecco cosa dicono: “Fin dal suo esordio, nel 1984, Taxi a due piazze di Ray Cooney, non aveva mai avuto una versione al femminile. La commedia che in Italia è tra le più rappresentate, con un’edizione storica della ditta Dorelli Quattrini Brochard e Panelli, è un evergreen per il pubblico che conosce bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto. È stato chiesto quindi a Ray Cooney di rinnovare la commedia con una versione rovesciata al femminile e aggiornata ai nostri tempi, sotto l’esperta mano di Chiara Noschese e con Barbara D’Urso nei panni della tassista protagonista che si districa tra un marito in Piazza Risorgimento e un altro in Piazza Irnerio. Ad aiutare la protagonista in scena, c’è l’amica che è a conoscenza della sua doppia vita, interpretata da Rosalia Porcaro”.

Taxi a due piazze: date e ospiti

Come annunciato nell’intervista, la conduttrice si esibirà a Milano, Teatro Nazionale CheBanca dal 14 febbraio all’8 marzo, Montecatini-Terme Teatro Verdi 11 marzo 2023, Alessandria – Teatro Alessandrino 23 marzo 2023, Bari Teatro Team 25-26 marzo, Bologna, Teatro Celebrazioni dal 31 marzo al 2 aprile 2023, Verona Teatro Nuovo 15-16 aprile 2023, Bellinzona, Teatro Sociale 18-19 aprile 2023.

Taxi a due Piazze è una celebre commedia teatrale anni Ottanta nata dalla penna di Ray Cooney: “È una famosissima commedia degli equivoci che fa satira di costume sulla bigamia”. Barbara D’Urso interpreta il ruolo di Stella: “È una tassista che è sposata con due uomini e deve districarsi fra le due case e i due mariti. Ci riesce grazie ai turni di lavoro, diurno e notturno, finché non ha un incidente d’auto e viene scoperta dalla polizia perché fornisce due indirizzi diversi”. Al suo fianco sul palco ci saranno Franco Oppini, Gianpalo Gambi, Rosaria Porcaro e tanti altri.

I biglietti dello spettacolo teatrale

È possibile acquistare i biglietti direttamente online, sulla piattaforma di TicketOne. Non solo. Tutte le informazioni sulla trama, date e biglietti si possono trovare anche su teatro.it.

LEGGI ANCHE: Barbara D’Urso, smentito il flirt con Briatore: “Il mio cuore è per i miei figli”