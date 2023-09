Cosimo Corrado, chi è lo youtuber Kazuosan scomparso da giorni: l’appello sui social

Cosimo Corrado è uno youtuber di origini salernitane ma da qualche giorno ha fatto perdere le sue tracce. Sono partiti così gli appelli sui social da parte di amici e parenti soprattutto. L’ultimo contatto risale a sabato scorso.

Cosimo Corrado, chi è lo youtuber Kazuosan

Cosimo Corrado, 21 anni, è originario di Salerno, ma vive a Milano. Il suo nome in arte è Kazuosan ed è un famoso youtuber. Il suo canale conta oltre un milione di iscritti. Negli ultimi giorni si trovava a New York ed è proprio da lì che è partito l’appello in seguito alla sua scomparsa. Corrado si trovava con precisione a Manhattan, distretto di New York.

Scomparso da giorni: l’appello sui social

Sui social sono tanti i messaggi e gli appelli che stanno circolando dall’ultima volta che qualcuno ha sentito il ragazzo, ossia sabato scorso 10 settembre 2023. Nell’appello viene indicato di contattare la polizia o, su WhatsApp, il numero di telefono +393889869780. Il ragazzo aveva con sé due telefoni ma uno probabilmente sarebbe andato perso perché a uno dei numeri ha risposto uno sconosciuto dicendo di aver trovato il cellulare per strada.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Così la famiglia ha deciso di pubblicare sul web una locandina, in cui si legge, sia in italiano quanto in inglese: “Lui è Cosimo, ha 21 anni ed è di Salerno. E’ uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazusan. Da qualche giorno è atterrato a New Yokr ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato era a Manhattan, inotnro alle ore 6.30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia o il numero +393889869780 (su Whatsapp)”.

LEGGI ANCHE: Matteo Messina Denaro, come sta: si aggravano le condizioni del boss