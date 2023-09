Frana in val Formazza, ricerche riprese: chi sono i due dispersi?

Frana in val Formazza, le ricerche sono riprese con molta difficoltà visto il punto dove continuano ad esserci distacchi di roccia. Intanto, sono stati identificati i due escursionisti dispersi da diverse ore ormai.

Frana in val Formazza, ricerche riprese

A seguito della frana in val Formazza sono riprese le ricerche dei due dispersi. “Lo scenario è ancora instabile, nel senso che proseguono dei distacchi e questo rende le operazioni di soccorso più complesse“, così ha comunicato il soccorso alpino. L’area interessata, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe al di sotto del rifugio Città di Busto, che si trova a 2.480 metri di altitudine.

“La zona interessata è raggiungibile soltanto a piedi, in circa due ore e mezzo di cammino coprendo un dislivello di circa 500-600 metri rispetto a dove si lascia l’automobile, oppure in elicottero” ha spiegato all’Ansa la sindaca di Formazza, Bruna Papa, che si sta dirigendo nel luogo dove viene allestito il punto base per coordinare le operazioni. “La zona è disabitata e il rifugio è già chiuso – ha aggiunto-. Dal paese non si vede assolutamente nulla”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Identificati i due dispersi

I due dispersi sono stati indentificati e sono un uomo e una donna di 41 e 31 anni di Nebbiuno e di Borgomanero, nel Novarese. La conferma è arrivata anche dalle famiglie e amici delle due persone ancora non ritrovate. I due escursionisti sono rimasti coinvolti nella frana di domenica 24 settembre.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo 25 settembre su 6 Regioni: rischio piogge e Avviso della Protezione Civile