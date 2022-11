Trivelle, Luca Zaia in Veneto si oppone: “Abbiamo già dato”

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha intenzione di dire sì a nuove trivellazione petrolifere tra le 9 e le 12 miglia, motivo per cui ha già pronta la. Luca Zaia però, governatore del Veneto di centrodestra, non è d’accordo, posizione che nel Governo non avevano preventivato (specie da parte di un governatore di centrodestra).

Sabato, quindi, ci sarà l’incontro tra il ministro dello Sviluppo Economico e il governatore del Veneto, che teme conseguenze disastrose per lo sprofondamento del suolo a causa della ripresa delle estrazioni di gas naturale nel Mare Adriatico. Nel decreto Aiuti quater, in particolare che sarà approvato in consiglio dei ministri, infatti, è previsto il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare “poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi”.

Oggi il limite per il rilascio di nuove concessioni è pari a 12 miglia.