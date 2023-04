Mr Rain, chi è la fidanzata del rapper Juliana Ghidini

Mr Rain, arrivato al terzo posto al Festival di Sanremo, è un cantante che si sta facendo strada soprattutto tra i più giovani. La fidanzata di Mr Rain, che è assieme a lui da circa sei anni, si chiama Juliana. Ecco cosa sappiamo della fidanzata di Juliana, fidanzata di Mr Rain.

Mr Rain, chi è la fidanzata Juliana

Mr Rain è un cantante che si sta facendo strada con le sue canzoni in un pubblico giovanile soprattutto dopo che è arrivato terzo al festival di Sanremo 2023. In merito alla sua vita privata, però, si sa che è fidanzato da circa sei anni con una ragazza che si chiama Juliana Ghidini. Mora, occhi scuri, bellissima, di lei conosciamo poco.

La confessione del cantante a Verissimo

Parlando in una intervista nel salotto di Silvia Toffanin a cuore aperto, Mr Rain, parlando della sua fidanzata a Verissimo, ha detto su di lei che “mi dato un aiuto pazzesco. È stato il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto. Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà che magari spesso era distorta da come la vedevo io e ha sempre cercato di farmi cogliere il positivo in qualsiasi cosa. Non finirò mai di ringraziarla”. La ragazza comunque, rispetto al rapper, è lontana dall’ambito musicale ma sostiene il fidanzato in tutto il suo percorso. In merito al suo futuro con Juliana, il rapper ha poi aggiunto che “diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine”.