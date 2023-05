Netflix, account condivisi bloccati: cosa cambia con il nuovo stop voluto dall’azienda di streaming

Netflix ha annunciato il blocco definitivo degli account condivisi anche in Italia. Dopo gli Stati Uniti, molti utenti italiani stanno già ricevendo email con il nuovo avviso di stop voluto dall’azienda di streaming.

Netflix, account condivisi bloccati

L’azienda streaming ha annunciato in Italia il blocco degli account condivisi. “Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix”, spiega la società nella mail. L’abbonamento potrà essere condiviso solo tra persone che vivono insieme e fanno parte dello stesso “nucleo domestico”.

Cosa cambia con il nuovo stop voluto dall’azienda di streaming

Il comunicato dell’azienda streaming chiarisce il nuovo stop imposto: “Il tuo account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico. Puoi guardare Netflix con facilità quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza. Per controllare come viene utilizzato il tuo account Netflix: Verifica quali dispositivi hanno accesso al tuo account. Esci dall’account sui dispositivi che non dovrebbero avere accesso e valuta se modificare la password”.

Al centro della nuova opzione c’è il cosiddetto ‘nucleo domestico’, rappresentato dagli accessi dalla stessa rete domestica. Per tutti gli altri (amici, familiari o conoscenti non appartenenti al nucleo) ci saranno due opzioni: fare un nuovo abbonamento per un nuovo nucleo domestico oppure acquistare un utente extra al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese.

