Chi è Stefano Tacconi, tra calcio politica e cucina

Chi è Stefano Tacconi? Tutto sull’ex calciatore della nazionale di calcio italiana: biografia, carriera e vita privata

Stefano Tacconi è un ex portiere di calcio. Ha giocato in società Avellino e Genoa per poi scalare la vetta per nove stagioni alla Juventus, dal 1983 al 1992 e negli ultimi anni ne è stato capitano.

Chi è Stefano Tacconi: biografia e carriera

Stefano Tacconi è nato a Perugia, il 13 maggio 1957. Vive a Cusago (Milano) ed è ex portiere storico della Juventus. Con i bianconeri ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Coppa UEFA. Definito l”unico portiere ad aver vinto tutto’, ha registrato solo sette presenze in Nazionale perché ha avuto sulla sua strada Giovanni Galli e Walter Zenga, di cui è stato il vice agli Europei del 1988 e ai Mondiali di Italia ’90. Definito l”unico portiere ad aver vinto tutto”

La vita privata del calciatore

Stefano Tacconi è stato sposato in prime nozze con Paola Vincenzoni, ma la loro relazione è durata pochi anni. Stefano Tacconi si è sposato una seconda volta nel 2011 con Laura Speranza, ex modella con cui ha avuto ben quattro figli: Andrea, Virginia, Vittoria Maria e Alberto.

Dopo il ritiro dall’attività sportiva, l’ex portiere bianconero è stato opinionista in tv e nel 1999 si è buttato in politica, candidato da Alleanza nazionale per le Elezioni europee. Ma non è finita qui, Stefano è anche un appassionato di cucina, infatti, ha anche scritto un libro di ricette umbre. L’ex calciatore ha accusato di recente problemi alla schiena e nel 2022 un malore lo ha costretto al ricovero, si tratterebbe di una ischemia cerebrale.