Covid, nuova variante Pirola: quali sono i sintomi

Covid, nuova variante si sta diffondendo in Europa arrivando anche in Italia. La notizia è stata approfondita e diffusa anche dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Covid, nuova variante Pirola

Il Covid non si ferma: si sta diffondendo la variante JN.1 che è una sottocategoria di Omicron Pirola. Dopo essere emersa in Lussemburgo nello scorso agosto si è diffusa negli Stati Uniti, Regno Unito poi principalmente in Francia.

L’Oms ha informato che “al 2 dicembre 2023, i lignaggi discendenti di XBB, inclusi XBB.1.5, XBB.1.16 (o Arturo, ndr), EG.5 (o Eris, ndr), HK.3 e HV.1, rappresentavano il 73% delle sequenze genetiche disponibili” sulla piattaforma Gisaid e “da allora, questa proporzione è diminuita”. “La quota di BA.2.86 e dei suoi lignaggi discendenti, compreso JN.1, è in costante aumento. Al 2 dicembre BA.2.86 e i suoi lignaggi discendenti, incluso JN.1, rappresentavano il 17% delle sequenze disponibili in Gisaid, oltre la metà delle quali erano JN.1″.

Quali sono i sintomi

Come riporta Adnkronos, i sintomi della variante Pirola sono simili a quelli dell’influenza stagionale: febbre a 38 che dura per qualche giorno, mal di testa costante e raffreddore (spesso accompagnato da tosse e mal di gola).

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, ha spiegato sempre ad ‘Adnkronos: “Credo serva grande attenzione, (In Italia, ndr) siamo in una fase di crescita che i dati epidemiologici non mettono così in evidenza perché c’è sicuramente una sottostima“, ma che “è osservabile da tutti” e che proseguirà “per almeno 3-4 settimane, considerando l’indice di trasmissibilità”.