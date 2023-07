Al Sisi concede la grazia a Patrick Zaki

Già ieri era trapelato qualche rumors in merito alla possibilità della concezione di una eventuale grazia a Zaki. “Abbiamo ricevuto segnali positivi dallo Stato” aveva scritto su Facebook Tariq Al-Awadi, attivista per i diritti umani e membro del Comitato presidenziale per la grazia, che ha presentato una richiesta formale di grazia immediata per l’attivista e ricercatore egiziano.