Chi sostituirà Mancini sulla panchina dell’Italia: occhi su Conte, Spalletti ed Allegri

Chi sostituirà Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia? La FIGC è in certa di un nuovo allenatore dopo le improvvise dimissioni del Mancio. Tanti i nomi papabili, in prima fila Luciano Spalletti, Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Si è chiusa prima del previsto l’era di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. L’ex allenatore di Inter e Manchester City ha rassegnato le sue dimissioni come commissario tecnico della Nazionale Italiana, lasciando una bella gatta da pelare alla FIGC. La Federazione ha pochissimo tempo per trovare un sostituto adeguato. Tra poche settimane è infatti previsto un doppio appuntamento fondamentale per gli azzurri, le gare contro Macedonia e Ucraina in programma il 9 e il 12 settembre per le qualificazioni ad Euro 2024. La FIGC punta ad accordarsi con un nuovo CT prima di allora e ha già puntato un paio di grandi nomi al momento in cerca di sistemazione.

I nomi in lizza: in pole Spalletti e Conte, si fa strada anche l’opzione Allegri

In prima fila c’è ovviamente Luciano Spalletti, reduce di una storica annata con il suo Napoli, che ha portato a vincere il suo terzo scudetto. Sarebbe la prima esperienza sulla panchina di una nazionale per il tecnico, ma non è detto che sia interessato a ritornare ad allenare così presto. Spalletti, complice anche un rapporto conflittuale con De Laurentis, aveva infatti giustificato la sua scelta di lasciare il Napoli con l’intenzione di prendersi un anno sabbatico: “Ho bisogno di riposarmi, mi sento un po’ stanco e non cambio idea. Si diventa grandi per le decisioni che si prende”.

Stuzzica anche l’idea di un bis di Antonio Conte. Il tecnico leccese ha già allenato con successo gli azzurri dal 2014 al 2016, portando la sua Italia fino ai quarti di finale di EURO 2016, dove ha ceduto il passo alla Germania. Libero da marzo dopo il suo turbolento addio al Tottenham, in molti gradirebbero un suo ritorno in azzurro. Già nel 2016, tuttavia, Conte aveva mostrato di sentirsi troppo limitato in Nazionale, e di preferire l’opportunità di allenare ogni giorno in un club. Sarà disposto a riprovarci?

In alternativa, fa capolino un’opzione più complessa e suggestiva, quella di Massimiliano Allegri. Con l’entusiasmo di tifosi e dirigenza ai minimi termini, l’allenatore livornese potrebbe essere tentato di lasciare la Juventus e lanciarsi in una nuova sfida. Tutto dipenderebbe, tuttavia, dal raggiungere un accordo con i bianconeri, che si ritroverebbero senza allenatore con gli impegni di campionato alle porte. In caso la FIGC non riesca a portare un nome già affermato in panchina, ci sono molti altri che han fatto il giro del web nelle ultime ore. Molti sono ex azzurri del 2006: si parla di Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi e persino di Fabio Grosso.