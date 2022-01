Chi è Maurizio Mattioli, attore e doppiatore di successo

Maurizio Mattioli è un attore, doppiatore e comico italiano che ha ottenuto il successo grazie allo sbarco sul piccolo schermo. Ma cosa sappiamo di lui?

Chi è Maurizio Mattioli: esordi e carriera

Maurizio Mattioli, nato il 3 giugno 1950, è originario di Gorga (piccolo comune del Lazio da quasi 700 abitanti). Ha mosso i primi passi nella carriera cinematografica negli anni settanta quando ha iniziato ad interpretare nei film anche ruoli secondari.

Dalla seconda metà degli anni ’90, però, la sua carriera di attore prende maggiore slancio arrivando a partecipare a film di successo come Un’estate ai Caraibi. Prenderà poi parte alla fiction I Cesaroni nel ruolo di Augusto Cesaroni in tre serie: la prima, la quinta e la sesta. Altre serie tv a cui ha preso parte sono Un ciclone in famiglia, Di che peccato sei e Rimbocchiamoci le maniche. In tv ha dato vita a diverse parodie comiche (una delle più famose è quella di Bill Clinton) e si è fatto strada anche come doppiatore nei cartoni animati.

Nel 2007, ad esempio, ha prestato la voce al personaggio di Dog Chapman, nella serie Dog the Bounty Hunter trasmessa in Italia sul canale Gxt della piattaforma Sky.

Vita privata e curiosità

Maurizio Mattioli era sposato con la moglie Barbara Divita, venuta purtroppo a mancare nell’ottobre 2014 (a seguito di un violento incidente stradale che la fece rimanere paralizzata). Nel 2014 è stato premiato con il premio speciale Leggio d’oro dedicato ad Alberto Sordi ed è sempre stato anche un grande appassionato di teatro.

Su Instagram ha una pagina seguita da 68,2 mila followers ed era un grande amico anche di Gigi Proietti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAURIZIO MATTIOLI (@mattiolimaurizioreal)

L’attore è alto 182 cm e pesa circa 90 kg.