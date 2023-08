Nico Cutugno, chi è il figlio di Toto Cutugno: vita privata, carriera, madre

Chi è Nico Cutugno, figlio di Toto Cutugno. Nato da una relazione extraconiugale del cantautore, fu sua moglie Carla a spingere Toto a riconoscerlo e a dargli il suo cognome: “Lui è la luce che illumina le mie giornate”.

Chi è Nico Cutugno, figlio di Toto Cutugno: vita privata e carriera

Nicolò Cutugno, detto Nico, ha circa 34 anni ed è il figlio del celebre cantautore Toto Cutugno, morto all’età di 80 anni il 22 agosto 2023. È nato da una relazione extraconiugale tra l’artista e una donna di nome Cristina, sulla quale si hanno pochissime informazioni. La moglie del cantante, Carla, una volta scoperta la tresca, spinse Cutugno a riconoscere Nico e a dargli il suo cognome: “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non lo ha fatto. La sua reazione è stata spiazzante, non da tutti”. Una situazione particolare che il cantante spiegò così al figlio: “Nico? Io gli ho raccontato che ero e sono sposato con Carla e che volevo un figlio. E che questo figlio, Nico, l’avevo avuto da Cristina”.

Cosa fa oggi, l’orgoglio del cantante: “È la luce che illumina le mie giornate”

Nico e Toto Cutugno, nel corso degli anni, hanno costruito un rapporto meraviglioso. Il cantante era molto orgoglioso di suo figlio, come spiegava lui stesso: “È uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare”. Nico si è tenuto lontano dai riflettori e dal richiamo del mondo dello spettacolo, conseguendo una laurea in economia. “Merito 10 in lealtà.” -raccontava Cutugno in un’intervista del 2019 a TV Sorrisi e Canzoni- “A mio figlio Nico ho sempre insegnato a vivere così, senza mancare di rispetto a nessuno. Cosa mi ha insegnato lui? A essere sincero. Se mento Nico si arrabbia. Ma a me piacciono molto le bugie”.

In occasione del 29esimo compleanno di Nico, Toto Cutugno gli ha dedicato un lungo messaggio sui social: “Oggi il mio ragazzo compie 29 anni. Festeggeremo il suo compleanno a Parigi con tanti amici ( una trentina ) Niko è la mia luce illumina le mie giornate e grazie a Dio ora vive a Milano e quindi siamo quasi sempre insieme. Buon compleanno figlio mio ti auguro poche cose ma fondamentali per vivere una vita serena. Amore, rispetto, sincerità, lealtà, generosità, amicizie vere e tanta ma tanta salute. AUGURI RAGAZZO MIO”.