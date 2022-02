Super Green Pass al lavoro per over 50: da quando, cosa si rischia?

Super Green Pass al lavoro per over 50: febbraio è il mese degli obblighi e delle multe salate nel caso non venissero rispettati.

Super Green Pass al lavoro per over 50: con il mese di febbraio scattano diversi obblighi, in particolare per chi ha più di cinquant’anni. Previste anche multe per chi non li rispetta.

Super Green Pass al lavoro per over 50: da quando

Con il mese di febbraio scattano diversi obblighi per gli over 50. Dal 1° febbraio, è scattata la multa di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora rispettato l’obbligo di vaccinazione.

Mentre dal 15 febbraio entrerà in vigore l’obbligo per tutti i lavoratori di avere il Green pass rafforzato che si ottiene solo con vaccinazione o per guarigione.

Cosa si rischia

I controlli sono fatti a campione e la sanzione parte dal ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate. Previste ovviamente delle multe per chi non rispetterà gli obblighi: