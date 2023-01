Patrizia Baldi, chi è oggi la moglie di Claudio Villa: malattia, compagno, figlie

Chi è oggi Patrizia Baldi, ultima moglie del noto cantante Claudio Villa. La sua relazione con l’artista romano, scomparso nel 1987, all’epoca fece molto scalpore a causa dell’enorme differenza di età tra i due. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Chi è oggi Patrizia Baldi, moglie del noto cantante Claudio Villa

Nata a Napoli il 21 gennaio 1957, Patrizia Baldi oggi ha 66 anni ed è nota al pubblico soprattutto in quanto ultima moglie del compianto cantante Claudio Villa, morto d’infarto a soli 61 anni il 7 febbraio 1987. Prima di conoscere Patrizia, il Reuccio si era già reso più volte protagonista della cronaca rosa per le sue tante relazioni amorose. Resta sposato per dieci anni con l’attrice Miranda Bonansea, madre del suo primo figlio Mauro. In seguito, Villa ha un’altra lunga relazione con la soubrette Noemi Garofalo, al suo fianco per sette anni. Dal loro amore nascono altri due figli, Claudio e Manuela Villa, nota cantante e scrittrice.

Patrizia Baldi conosce il Reuccio nel 1973 e tra i due scatta subito la scintilla. La loro relazione crea un grande scandalo ai tempi, a causa della grande differenza di età tra i due. Il cantante ha 47 anni ed è oltre 31 anni più vecchio di Patrizia, che ne ha solo 16. Nonostante le tante voci e la pressione dei media, i due convolano a nozze nel 1975 e la giovane segue Villa a Roma per vivere con lui. Si sa molto poco circa le sue origini, la sua vita privata e familiare. Per buona parte della sua vita fa la casalinga, occupandosi della famiglia e delle figlie. Resta al fianco di Claudio Villa fino al giorno della sua morte. Oggi appare spesso in tv come ospite, per ricordare suo marito e la sua carriera musicale.

Vita privata: malattia, compagno, figlie

Dall’amore tra Patrizia Baldi e Claudio Villa nascono due figlie: Andrea Celeste, nata nel 1980, e Aurora Pica, nel 1981. Entrambe hanno preferito non seguire le orme del padre e si sono tenute ben lontane dalla luce dei riflettori. Anche per questo motivo, si hanno scarse informazioni su di loro. In alcune recenti interviste televisive, Patrizia ha ammesso che una delle sue figlie l’ha resa nonna di un bimbo che oggi dovrebbe avere tra i 5 e i 6 anni. Dopo la morte di Villa, la donna ha scelto di non rifarsi una vita, troppo addolorata per la perdita. Girano diverse voci circa una sua possibile malattia, ma non vi sono riscontri effettivi che confermino il suo stato di salute.