Caso Pozzolo, la versione del deputato: “Non ho sparato io, dirò chi è stato ai magistrati”

Caso Pozzolo, la versione dei fatti del deputato: “Non ho sparato io. So chi è stato ma lo dirò solo ai magistrati”. Sospeso da FDI, il politico si difende in un’intervista concessa a La Repubblica: “Sono sereno, la verità dei fatti emergerà”.

Caso Pozzolo, il deputato racconta la sua versione: “Non ho sparato io”

Il deputato Emanuele Pozzolo, ormai sospeso da Fratelli d’Italia, ha concesso la sua prima intervista dopo gli ormai famigerati fatti di Capodanno. Il politico è ad oggi indagato per lesioni aggravate, dopo che un colpo partito dalla sua pistola durante una festa per il nuovo anno a Rozzano ha ferito alla gamba uno degli ospiti, l’elettricista 31enne Luca Campana. Nell’intervista concessa a La Repubblica, Pozzolo continua a definirsi innocente, sostenendo di non essere stato lui a sparare: “Non sono stato io a sparare, ma come sono andati i fatti lo racconterò prima ai pm“. Il deputato si è detto fiducioso nell’operato della magistratura: “Sono sereno. Sono sicuro che la verità, in questo caso, sia semplice. E che emerga. E al tempo stesso lo spero. Proprio e anche perché, riguardo a quanto è successo, si tratta di una fattispecie di situazione giuridica piuttosto ben chiara. Non dico altro”.

Sospeso da FDI e dal gruppo parlamentare: “Ne prendo atto, so cos’è un partito”

Emanuele Pozzolo ha commentato anche la decisione di Fratelli d’Italia di sospenderlo dal suo incarico e dal gruppo parlamentare: “Ne prendo atto. È un fatto che accetto perché so che cos’è un partito. E ribadisco che spero che la verità dei fatti emerga. Sono convinto che l’incidente sarà qualificato come tale. Comprendo le ragioni mediatiche di alcune scelte. Ma sono certo che un partito che si fonda sul concetto di lealtà, su quel concetto si incardini e si incardinerà per sempre”.