Vanessa Incontrada contro il molestatore spagnolo: “Gli taglierei le mani”

Vanessa Incontrada si è scagliata contro l’uomo che ha molestato la giornalista spagnola mentre era in diretta tv. La conduttrice e attrice ha commentato duramente l’episodio gravissimo che ha avuto una risonanza anche fuori i confini spagnoli.

Vanessa Incontrada contro il molestatore spagnolo

Vanessa Incontrada in un’intervista a La Stampa si è scagliata contro l’uomo che a Madrid ha palpeggiato la giornalista spagnola mentre era in diretta. Parole dure quelle dell’attrice e conduttrice.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

L’attacco: “Gli taglierei le mani”

“Ho seguito tutto secondo per secondo“, ha raccontato Incontrada: “Il conduttore di un tg ha fatto arrestare in diretta il molestatore che ha palpato sul sedere una sua inviata durante un collegamento. In Spagna abbiamo i nostri problemi, ma la polizia funziona. Qui in Italia per queste cose la giustizia è una buffonata. Rispetto ad anni fa le cose sono cambiate ma io a un uomo (uomo?) così non la faccio passare liscia e pur credendo nella libertà e nel perdono trovo che ci siano azioni imperdonabili. A uno così taglierei le mani. Ci vuole una giustizia che prende una posizione dura e drastica. Quel video mi ha scioccata. Il tizio lo hanno arrestato e portato in galera subito, ma in Italia non so se sarebbe successa la stessa cosa”, ha concluso.

Poi, una battuta sui social: “Ammetto di avere paura dei social network. Tutti dicono la propria opinione su tutto anche se non ne sanno nulla. Questo mi disturba e terrorizza. Pur essendoci, ma in modo molto delicato, cerco di non dare da mangiare agli odiatori seriali. Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra“, ha aggiunto. Poi la questione della presunta gravidanza, nata da un equivoco virtuale. “Qualche giorno fa un’amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto”, ha commentato. “Di colpo una valanga di messaggi: ‘Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima…’ Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo”.