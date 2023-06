Emilia Romagna, allerta gialla venerdì 8 giugno: diverse criticità nelle zone colpite dall’alluvione

Emilia Romagna, ancora conseguenze e maltempo preoccupano le zone colpite dall’alluvione nell’ultimo mese. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino con allerta gialle per diversi rischi.

Emilia Romagna, allerta gialla venerdì 8 giugno

Continua il tempo e le sue conseguenze a preoccupare in Emilia Romagna ma soprattutto nelle zone già colpite dall’alluvione nell’ultimo mese. Ormai sono giorni che non si registra serenità e tranquillità da questo punto di vista. Per la giornata di venerdì 9 giugno, è stata annunciata dalla Protezione Civile regionale allerta gialla per criticità idraulica nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Diverse criticità nelle zone colpite dall’alluvione

Inoltre, sempre dal bollettino delle Protezione Civile “nella giornata di Venerdì 9 Giugno non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sulle zone di pianura emiliane e rilievi occidentali della regione nelle ore pomeridiane-serali con possibili danni ed effetti associati occasionali. Inoltre nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. La criticità idraulica gialla è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese dovute agli eventi delle ultime settimane”.