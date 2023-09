Allerta meteo 18 settembre su 4 Regioni: rischio temporali e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata nella giornata di lunedì 18 settembre 2023. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità per evidenziare i rischi sia alle istituzioni sia ai cittadini.

Allerta meteo 18 settembre su 4 Regioni: rischio temporali

Allerta meteo arancione, lunedì 18 settembre, per rischio temporali su parte della Lombardia. Inoltre, è stata annunciata allerta gialla in quattro regioni. Dalla mattinata sono previste “recipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori settentrionali, in estensione alla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

In particolare l’allerta di colore arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. Mentre allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e sull’intero territorio della Liguria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

Avviso della Protezione Civile

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne