Strage in Nigeria, parla Renzi: “Cinico disinteresse verso un genocidio”

Il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ha commentato sui suoi profili social la strage di cattolici in Nigeria: “Piango le vittime e per il cinico disinteresse verso un genocidio”. L’attacco terroristico del 5 giugno ha portato alla morte di 50 persone nella chiesa cattolica di Saint Francis.

Strage in Nigeria, la denuncia di Renzi: “È un genocidio di cristiani, ma c’è cinico disinteresse”

L’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, leader e fondatore di Italia Viva, ha commentato sui suoi profili social il sanguinoso attacco alla chiesa cattolica di Saint Francis in Nigeria, avvenuto domenica 5 giugno.

Il bilancio delle vittime è terrificante: 50 morti e un numero imprecisato di feriti. Renzi ha denunciato la mancanza di interesse verso quella che è solo l’ultima di una serie di stragi: “Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in Nigeria. Ci sono anche bambini tra le decine di morti. Non interessa quasi a nessuno ma questa persecuzione è diventata una strage che continua nel silenzio. Piango le vittime, piango per le famiglie e piango per il cinismo di chi si disinteressa di questo genocidio“.

Stragi di cristiani, 100mila vittime di estremisti in vent’anni

Secondo un rapporto del 2020, redatto dall’International Organization for Peace Building and Social Justice, l’International Committee on Nigeria e l’All-Party Parliamentary Group for International Freedom of Religion or Belief, i numeri legati alle stragi di cristiani sono sconcertanti.

Sarebbero 100mila i cristiani uccisi in Nigeria solo negli ultimi vent’anni. Gli autori degli attacchi, in oltre 21mila attentati, sono di norma gruppi estremisti come Al Qaeda e Boko Haram, pastori Fulani e diversi gruppi armati.

Un rapporto del 2022 della World Watch List di Open Doors la Nigeria è il paese in cui vengono uccisi più cristiani per la loro fede: “Ogni due ore un cristiano è ucciso in Nigeria”. In base a dati più recenti, da gennaio 2021 a marzo 2022 sono ben 6066 i cristiani nigeriani vittime di stragi da parte di islamici radicali.

La Baronessa Caroline Cox, presidente dell’Humanitarian Aid Relief Trust, ha parlato della crisi negli scorsi mesi: “Mentre l’attenzione del mondo si rivolge all’Ucraina, non dobbiamo dimenticare la sofferenza dei cristiani. Decine di migliaia sono stati uccisi in orribili attacchi terroristici. Milioni sfollati. I bambini non possono andare a scuola. Alcuni osservatori sono arrivati al punto di descrivere l’aumento degli attacchi come una campagna di pulizia etno-religiosa. In molti si pongono la domanda: è in atto un genocidio in Nigeria? Nonostante la portata e la natura della violenza, raramente fa notizia.

La crisi resta nascosta ai media mondiali“.