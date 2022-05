Matteo Renzi, vita privata: famiglia, moglie e figli del leader di Italia Viva

Matteo Renzi, vita privata del leader di Italia Viva: tutto sulla sua famiglia, su sua moglie e sui suoi figli. Da anni uno dei politici italiani più conosciuti ed influenti, ha fondato il suo attuale partito dopo aver lasciato il Partito Democratico nel 2019.

Chi è Matteo Renzi, vita e carriera politica del leader di Italia Viva

Nato a Firenze l’11 gennaio 1975, Matteo Renzi ha 47 anni ed è uno tra i più famosi politici italiani.

Comincia la sua carriera politica già durante gli anni del liceo. Nel 1996 si iscrive al Partito Popolare Italiano, che in seguito confluirà ne La Margherita, dalle cui ceneri nascerà il Partito Democratico nel 2007. In quegli anni, Renzi viene eletto Presidente della Provincia di Firenze e in seguito sindaco di Firenze, carica che ricopre dal 2009 al 2014.

Nel 2013 viene eletto segretario del PD e in seguito scelto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per sostituire Enrico Letta e formare un nuovo governo.

Diventa così Presidente del Consiglio nel 2014, diventando, all’età di 39 anni e un mese, il politico più giovane ad aver mai ricoperto la carica. Nel 2019 lascia il Partito Democratico per formare Italia Viva, un partito che a sua detta si propone di “rappresentare quell’Italia riformista e liberale di cui l’Italia ha bisogno”.

Vita privata di Matteo Renzi: famiglia, moglie, figli

La moglie di Matteo Renzi è Agnese Landini, insegnante di letteratura italiana classe 1976. Lavora in un liceo di Firenze, dove insegna lettere, latino e storia.

Dopo il loro matrimonio nel 1999, quando Matteo e Agnese erano ancora studenti, i due hanno avuto tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester. Intorno ai figli, la coppia ha sempre preferito mantenere un certo grado di riservatezza.

Di Francesco, il più grande dei tre, si sa che è nato l’11 maggio 2001 e che si è lanciato nel mondo del calcio. Gioca come attaccante e per il momento sta facendo esperienza nelle serie minori.

È cresciuto nella Primavera dell’Udinese e ha militato in Serie C, nella Pistoiese. Quest’anno è sceso in Serie D, dove ha vestito le maglie di Prato e Poggibonsi.