Sciopero generale Venerdì 26 Maggio: i rischi e le fasce garantite

La giornata di domani si presenta molto complicata: è infatti stato indetto uno sciopero generale Venerdì 26 Maggio 2023. Verrà colpito tutto il territorio, eccezion fatta per l’Emilia Romagna, vittime dell’alluvione.

A decidere il medesimo è stato l’Usb (Unione sindacale di base).

Venerdì 26 Maggio sciopero generale: motivazioni e rischi

L’astensione dal lavoro che si terrà domani – Venerdì 26 Maggio – è stata decisa dall’Unione sindacale di base, che ha trovato anche l’adesione di Usb PS e Fisi. Durerà per l’intera giornata, toccando sia i servizi pubblici che quelli privati.

Le motivazioni sono legate alla questione salariale, come la stessa associazione ha comunicato:

“Rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un’economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli”.

Si tratta di una protesta di natura ideologica ed economica.

A risentirne anche gli istituti scolastici, senza nessuna distinzione di ordine e grado.

La situazione dei treni

Da Trenitalia a Trenord, passando per Italo. Ecco la situazione dei vari treni.

TRENITALIA : dalle ore 9 alle ore 17 i treni potrebbero subire ritardati o cancellazioni. A non essere interessati sono i treni a lunga percorrenza. Per ulteriori informazioni si potranno usufruire i canali diretti, ovvero l’app e il numero verde.

: dalle ore 9 alle ore 17 i treni potrebbero subire ritardati o cancellazioni. A non essere interessati sono i treni a lunga percorrenza. Per ulteriori informazioni si potranno usufruire i canali diretti, ovvero l’app e il numero verde. ITALO : diversi treni subiranno cancellazioni. Sul sito è presenta la lista delle tratte garantite.

: diversi treni subiranno cancellazioni. Sul sito è presenta la lista delle tratte garantite. TRENORD: dalla mezzanotte alle ore 23:59 di domani ci sarà uno sciopero a cui aderirà il personale del gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD S.p.A; questo potrebbe causare innumerevoli problematiche a moltissime tratte, molte delle quali dirette a Milano, o in partenza dalla medesima città.

In più, c0ntemporaneamente allo sciopero generale, ce ne sarà anche uno Nazionale del trasporto ferroviario che coprirà la fascia 9-17 e che sarà di interesse per tutte le linee ferroviare della regione lombarda.

Sciopero generale, le fasce garantite

Per quanto riguarda FERROVIENORD, ci saranno le consuete fasce garantite, ovvero quelle che vanno dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Trenitalia e Italo daranno ulteriori disposizioni durante la giornata di domani.