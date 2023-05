Allerta meteo 16 maggio: forti temporali e scuole chiuse in molti Comuni

Allerta meteo nella giornata di martedì 16 maggio: rovesci importanti e continui in molte regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha segnalato diverse criticità ancora una volta, tenendo alta l’attenzione.

Allerta meteo 16 maggio: forti temporali

Il maltempo ormai è diventato un ospite indesiderato che non vuole più andare via. Anche per la giornata di martedì 16 maggio, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità per allerta rossa ed arancione in diverse Regioni d’Italia. “Allerta rossa su buona parte dell’Emilia-Romagna; allerta arancione in settori di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia

allerta gialla in quattordici regioni”.

Allerta meteo: scuole chiuse in molti Comuni

Molti sindaci nelle regioni dove è stata diramata allerta meteo alta hanno deciso di chiudere le scuole ed interrompere le attività scolastiche. Ecco dove:

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Borgo Tossignano (BO) (chiuse 16 e 17 maggio), Casalfiumanese (BO) (chiuse 16 e 17 maggio), Castel del Rio (BO) (chiuse 16 e 17 maggio), Fontanelice (BO) (chiuse 16 e 17 maggio), San Lazzaro di Savena (BO), Cesenatico (FC), Bagnacavallo (RA), Bagnara di Romagna (RA), Cervia (RA), Faenza (RA), Fusignano (RA), Lugo (RA), Comacchio (FE), Riccione (RN), Castelnuovo Rangone (MO), Castelvetro di Modena (MO), Guiglia (MO), Marano sul Panaro (MO), Savignano sul Panaro (MO), Spilamberto (MO), Vignola (MO), Zocca (MO).



REGIONE MARCHE

Castelleone di Suasa (AN), Corinaldo (AN), Ostra Vetere (AN), Senigallia (AN).

REGIONE CAMPANIA

Salerno, Afragola (NA), Arzano (NA), Casamicciola Terme (NA), Castellammare di Stabia (NA), Ercolano (NA), Frattamaggiore (NA), Giugliano in Campania (NA), Ischia (NA), Lacco Ameno (NA), Massa Lubrense (NA), Meta (NA), Monte di Procida (NA), Piano di Sorrento (NA), Portici (NA), Pozzuoli (NA), Procida (NA), Qualiano (NA), Quarto (NA), San Giorgio a Cremano (NA), Ercolano(NA) Sant’Antimo (NA), Sorrento (NA), Torre Annunziata (NA), Torre del Greco (NA), Villaricca (NA), Angri (SA), Battipaglia (SA), Castel San Giorgio (SA), Cava de’ Tirreni (SA), Corbara (SA), Fisciano (SA), Maiori (SA), Nocera Inferiore (SA), Nocera Superiore (SA), Pagani (SA), Pellezzano (SA), Ravello (SA), Roccapiemonte (SA), San Valentino Torio (SA), Sant’Egidio del Monte Albino (SA), Santa Marina (SA), Sapri (SA), Sarno (SA), Scala (SA), Siano (SA), Vietri sul Mare (SA), Aversa (CE), Carinaro (CE), Casal di Principe (CE), Casaluce (CE), Succivo (CE), Villa Literno (CE).



REGIONE SICILIA

Palermo, Sciacca, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Mazara del Vallo, Marsala, Porto Empedocle, Valderice, Carini, Montallegro, Balestrate, Trappeto, Alcamo, Bivona, Canicattì, Petrosino, Partinico, Terrasini, Montelepre, Borgetto.

Avviso della Protezione Civile

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Marche: Marc-6, Marc-5

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Marche: Marc-6, Marc-5

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige