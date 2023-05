Stefano Rastelli, chi è il fidanzato di Romina Carrisi: vita privata, lavoro, Instagram

Chi è Stefano Rastelli, fidanzato di Romina Carrisi. Scopriamo qualche informazione in più sul regista Rai che ha conquistato il cuore della figlia di Al Bano e Romina Power. Cosa sappiamo su di lui?

Chi è Stefano Rastelli, tutto sul fidanzato di Romina Carrisi: vita privata, lavoro

Nato a Roma nel 1970, Stefano Rastelli ha 52 anni ed è un nome noto in ambito televisivo, conosciuto dal pubblico italiano in quanto fidanzato di Romina Carrisi. Rastelli è un regista che lavora per la Rai, occupandosi di riprese in esterna per diversi programmi televisivi. Di recente ha cominciato a lavorare con Serena Bortone nel suo Oggi è un altro giorno. Ha inoltre ricevuto diversi premi per le sue riprese in Ucraina in occasione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.

Vita privata: Instagram, rapporto con Romina

La sua relazione con la figlia di Al Bano e Romina Power è stata ufficializzata in diretta tv proprio nel salotto di Serena Bortone, che ha incalzato così l’attrice: “Ormai possiamo dirlo perché sono uscite anche delle copertine, il tuo fidanzato è Stefano Rastelli”. Stefano e Romina si frequentano da oltre un anno, da prima della Pasqua del 2022, quando si scambiano un bacio in un ristorante a Maccarese. Nonostante ben 17 anni di differenza, il loro amore è più solido che mai, come mostrano anche i dolci commenti di Romina sul profilo Instagram di Rastelli: “Amore mio m’insegnerai le inquadrature e io t’insegnerò a editare le foto”. Il regista è padre di due figlie oggi grandi, nate da una sua precedente relazione e anche loro spesso protagoniste sui profili social del padre.