Stefano Fresi, chi è: vita privata, moglie e film famosi dell’attore

Stefano Fresi è un attore molto apprezzato di origini romane. La sua carriera nel mondo della recitazione è molto versatile e va dal teatro al cinema passando anche per il doppiaggio. Il suo debutto è arrivato grazie a Michele Placido.

Stefano Fresi, chi è: vita privata

Stefano Fresi è nato a Roma il 16 luglio 1974. Inizia la sua carriera nel mondo della recitazione con sua sorella Emanuela e suo cognato Toni Fornari il trio comico-musicale Favete Linguis.

Nel 2004 entra nel cast di Un medico in famiglia, nel ruolo di Rosalbo. Grazie alla sua performance nello spettacolo I tre moschettieri viene chiamato per entrare nel cast di quello che sarà il suo debutto: Romanzo Criminale. Nella sua carriera c’è spazio anche per il doppiaggio ed infatti presta la propria voce a Pumbaa nel film Disney Il re leone.

Stefano Fresi: moglie

L’artista è sposato con Cristiana Polegri, anche lei impegnata nel mondo dello spettacolo.

Artista versatile, la moglie di Fresi è doppiatrice, vocal coach, insegnante di musica e di sassofono. Dalla loro felice unione è nato un figlio, Lorenzo.

Film famosi dell’attore

Il film del suo debutto è stato Romanzo Criminale, poi si è fatto conoscere per diverse sue interpretazione nel corso della carriera soprattutto cinematografica. Ecco alcuni suoi film più importanti:

Nessuno mi può giudicare, regia di Massimiliano Bruno (2011)

La mossa del pinguino, regia di Claudio Amendola (2013)

Forever Young, regia di Fausto Brizzi (2016)

Cuori puri, regia di Roberto De Paolis (2017)

Nove lune e mezza, regia di Michela Andreozzi (2017)

Sconnessi, regia di Christian Marazziti (2018)

La Befana vien di notte, regia di Michele Soavi (2018)

Ma cosa ci dice il cervello, regia di Riccardo Milani (2019)

Figli, regia di Giuseppe Bonito (2020)

Il grande passo, regia di Antonio Padovan (2020)

