Amedeo Goria sul sesso e sulle sue curiosità sessuali fa una confessione hot: ecco le parole del giornalista

Amedeo Goria sul sesso e sulle sue avventure sessuali si è confessato in un'intervista. Nelle sue parole anche qualche consigli in tema.

Amedeo Goria sul sesso e la sua attività sessuale ha confessato diversi particolari personali e curiosi. Il giornalista, noto anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip, si è permesso anche di dare qualche consiglio in tema ai suoi coetanei.

Amedeo Goria sul sesso e sulle sue curiosità sessuali fa una confessione hot

Amedeo Goria si è lasciato andare a delle dichiarazioni piccante sul sesso e sulle sue curiosità nel settore.

Il giornalista è stato intervistato da Nuovo ed oltre a raccontarsi ha lanciato anche un appello ai suoi coetanei, lui che oggi ha 68 anni. “Coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: ‘Più sesso per tutti!’. Fa stare bene e mantiene giovani. Ed è il mio unico vizio”, ha dichiarato Goria.

Ecco le parole del giornalista

Goria nell’intervista confessa anche qualche consiglio per mantenere la relazione viva: “Aprendo la coppia, magari andando in vacanza con altre coppie.

Il termine scambismo non mi piace, preferisco parlare di trasgressione”.

Poi, sul sesso e l’attività sessuale: “L’astinenza fa malissimo. L’attività sessuale favorisce il sistema cardiovascolare, respiratorio e immunitario. Finché c’è testosterone, c’è buonumore”, fa sapere. “Bisogna vivere il sesso con naturalezza. Quando si è stanchi ci si riposa. Penso spesso a quanto mi resta da vivere e non esito a sparare le ultime cartucce”.

Poi, sui gusti sessuali: “Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi.

No, non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio”.

La figlia Guenda è molto preoccupata riguardo le avventure sessuali del padre Amedeo. “Lei è molto preoccupata per me e vuole impedirmi di sperperare tutti i soldi” confessa. Tuttavia, per Goria c’è sempre la passione per le donne: “Se camminando per strada vedo una bella ragazza, mi viene spontaneo guardarla con desiderio.

Sarei ipocrita se negassi una cosa del genere”.

