Università La Sapienza, disordini contro un convegno di Fratelli d’Italia

Università La Sapienza, disordini

Un gruppo di studenti si è radunato in un sit-in fuori l’edificio della Università La Sapienza di Roma in segno di protesta contro un convegno a cui partecipavano Daniele Capezzone, opinionista vicino al centrodestra, e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù nazionale.

Il tutto accade nel giorno di insediamento del governo e del relativo voto di fiducia alla Camera dei deputati, e questo non poteva che scatenare molte polemiche. Lo striscione esposto da alcuni ragazzi appartenenti ai collettivi studenteschi presenti non lascia dubbi d’interpretazione, in quanto è stata esposta la scritta «Fuori i fascisti da La Sapienza».

Disposta la chiusura dei cancelli