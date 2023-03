Stasera Tutto è possibile: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata del 27 marzo

Stasera Tutto è possibile è il programma condotto da Stefano De Martino che torna su Rai 2. Nuove puntante con tante sorprese iniziando dagli ospiti che si alternano nelle diverse serate. Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di lunedì 27 marzo 2023 con nuovi attesi ospiti.

Stasera Tutto è possibile: anticipazioni

Stasera tutto è possibile torna in prima serata su Rai 2 con nuove divertenti puntate. Alla conduzione è confermato sempre Stefano De Martino con le nuove puntate a partire da lunedì 20 febbraio 2023. In tutto, le puntate di questa edizione sono sette. Il titolo della serata che chiude questa edizione è la “Step Dance”.

Tra i giochi della serata ci saranno: Stammi dietro dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Rumori di Mimo, Rubagallina e le novità di questa edizione Ma che bontà e La coppia che scoppia. Immancabile, ovviamente, tra le prove, l’iconica Stanza Inclinata, e, invariata, l’unica regola della serata: divertirsi.

Gli ospiti dell’ultima puntata del 27 marzo

Tra gli ospiti della puntata ci sono i fissi Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia che questa settimana imiterà Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni. Mentre gli ospiti dell’ultima puntata sono Max Giusti, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Alessio Sakara, Flora Canto, Federica Nargi e, per la prima volta, Massimo Lopez.

Appuntamento su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. Il programma va in onda, fin dalla prima edizione, dall’Auditorium Rai di Napoli. Lo show è tratto dal format francese di TF1 “Vendredi, tout est permis”.

