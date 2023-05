Amore indiano, l’ultimo singolo di Tommaso Paradiso e Baustelle: testo e video

Il mese di Maggio si sta concludendo, ma ci regala un’altra storia d’amore grazie all’ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Amore indiano, realizzato insieme ai Baustelle.

Una strana unione, che ha però creato qualcosa di bello.

Amore indiano, il testo dell’ultimo singolo di Tommaso Paradiso e dei Baustelle

L’amore è il sentimento che più viene messo in mostra, di cui maggiormente si parla e di cui si racconta spesso. Molti artisti parlano esclusivamente di questo, come ad esempio Tommaso Paradiso che, con Amore indiano, ha narrato un’altra sfaccettatura di questa emozione, facendosi aiutare dai Baustelle.

La canzone vede come protagonisti due ragazzi innamorati, costretti a salutarsi in stazione, luogo di addii strappalacrime. Lei piange e lui si trova costretto a partire per lavoro, quell’umile impiego che gli consente di risparmiare prima di chiedere alla sua amata di sposarla.

Di seguito il testo del brano:

Posso chiederti perché

Ogni volta vieni con me

Al binario numero 3

Se devi piangere

Non sai dire che cos’è

E’ troppo forte dentro di te

E’ il mio solito treno che va e le tue lacrime

Sono le stesse già viste nei film

Sono le stesse di altra gente che è qui

Arrivederci amore indiano

io devo andarmene lontano, in un call center di Milano

per star bene ancora insieme, poter chiederti la mano

Amore vedi come è strano, essere quello che non siamo

Essere soli alla stazione adesso

Tanti saluti dalla città

Buona domenica come va

E’ tutto chiuso c’è solo un bar con 4 anime

Sono le stesse già viste nei film

Quelli al balcone da ultimo drink

Arrivederci amore indiano

io devo andarmene lontano, in un call center di Milano

per star bene ancora insieme, poter chiederti la mano

Arrivederci amore indiano

io sono andato via lontano, in un call center di Milano

per star bene ancora insieme, poter chiederti la mano

Amore vedi come è strano essere quello che non siamo

Essere soli in questa vita adesso

Mettiti al riparo, quando il cielo è nero

Scrivimi un messaggio se la notte è scura

Se hai paura

Arrivederci amore indiano

io sono andato via lontano, in un call center di Milano

per star bene ancora insieme, poter chiederti la mano

Amore vedi come è strano essere quello che non siamo

Essere soli in questa vita adesso

LEGGI ANCHE: DISCO PARADISE, il singolo di Fedez, Annalisa e Articolo 31: testo e video.

Il video della canzone