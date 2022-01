Squid Game 2 su Netflix, si farà? Quando esce? Ultime news

Quando esce la stagione 2 di Squid Game? Finalmente ci sono novità per il seguito della popolarissima serie coreana targata Netflix. “L’universo di Squid Game è appena cominciato” afferma Ted Sarandos, CEO della piattaforma di streaming americana.

Squid Game 2, quando esce? Le ultime novità da Netflix

Squid Game ha scosso il mondo intero lo scorso settembre, registrando oltre 111 milioni di visualizzazioni dopo meno di un mese dal suo debutto.

A ottobre, la serie tv coreana si è conquistata il primo posto nella Top 10 delle serie più popolari di Netflix in 94 paesi, e ancora oggi, a gennaio, è una presenza costante tra le prime dieci. Un successo strepitoso quanto inaspettato per uno show che è già diventato di culto. Per questo nessuno si è sorpreso quando Netflix ha confermato che una seconda stagione di Squid Game è già in programma. Nel colloquio sugli introiti del quarto trimestre di Netflix, Ted Sarandos, CEO della piattaforma di streaming, è stato molto chiaro: “L’universo di Squid Game è appena cominciato.

Una seconda stagione ci sarà sicuramente”.

Le conferme del regista: “Si farà, non abbiamo scelta! Gi Hun tornerà”

Già lo scorso Novembre il regista e autore di Squid Game Hwang Dong-hyuk aveva dato dei segnali più che positivi, confermando la possibilità di un seguito. Ha parlato ai microfoni di Associated Press: “C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta per una seconda stagione, così tanto amore per la serie.

Mi sa che non avremo altra scelta! Mi limito a dire che ci sarà una seconda stagione, è nella mia testa al momento, la sto pianificando”.

“È troppo presto per sapere quando uscirà” -ha però avvertito il regista- “O per sapere come la realizzeremo. Vi posso però garantire questo: Gi Hun tornerà e farà qualcosa per il bene del mondo“. Il protagonista della prima stagione, interpretato da Lee Jung-jae, ricomparirà quindi anche in Squid Game 2.