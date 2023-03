Platinette colpito da un ictus: come sta Mauro Coruzzi a seguito del malore

Platinette è stato colpito da un malore nei giorni scorsi. Mauro Coruzzi ha accusato un ictus ischemico e le sue condizioni sono in corso di accertamento. A dare la notizia è stato il suo agente che ha sottolineato come i soccorsi siano stati tempestivi.

Platinette colpito da un ictus

Platinette nei giorni scorsi è stato colpito da un ictus ischemico. Le sue ultime apparizioni pubbliche sono state in occasione della morte di Maurizio Costanzo. Mauro Coruzzi aveva spiegato in un’intervista a ‘Fanpage’ perché aveva deciso di non andare ai suoi funerali: “Al presenzialismo televisivo ho detto di no. Parlare di sé mi sembrava inopportuno, oltre che irrispettoso nei suoi confronti. I lutti vanno osservati anche rispettando i tempi di elaborazione, meglio rimanere in silenzio finché non li si supera. Ognuno deve superarlo a suo modo. Costanzo non va ricordato perché si deve riempire un programma per prendere qualche punto di share in più, ma studiato come fenomeno di comunicazione”.

Sul modo in cui ha saputo la notizia della morte, ha poi aggiunto: “L’ho saputo per caso, da una giornalista che mi ha chiamato al telefono. Sono rimasto stordito per tutto il giorno. Ho acceso la tv e ho sentito conduttrici che si facevano autopromozione, parlando di Costanzo. Sono rimasto basito con la consapevolezza che queste persone, non sapevano cosa stessero dicendo”.

Come sta Mauro Coruzzi a seguito del malore

L’agente di Mauro Coruzzi ha dato la notizia ma ha anche aggiornato sulle sue condizioni di salute: “martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”.

LEGGI ANCHE: Perché Venerdì 17 porta sfortuna: motivi e significato