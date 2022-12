Spagna-Giappone, il Giappone si qualifica se…..

Gruppo E in bilico, Il Giappone si qualifica se...Ecco le combinazioni e cosa deve fare il Giappone per continuare i mondiali

Il Giappone si gioca la qualificazione agli ottavi dei mondiali in Qatar nello scontro diretto contro la Spagna. Quali sono le combinazioni del gruppo E? Cosa deve fare il Giappone per continuare ad inseguire il sogno dei mondiali?

Giappone agli ottavi se…

Riuscire a passare il turno per il Giappone non sarà per nulla semplice. In particolare, perchè questo accada, deve verificarsi una di queste tre condizioni:

Vince contro la Spagna

Il Giappone pareggia contro la Spagna e la Costa Rica pareggia contro la Germania

e la Pareggia contro la Spagna, la Germania vince contro la Costa Rica ma ha una differenza reti migliore rispetto alla Germania

Eliminazione dal mondiale

Se invece i nipponici perdono contro la Spagna, la squadra sarà certamente eliminato dai mondiali. Inoltre, questo può accadere se pareggia contro la Spagna e al tempo stesso la Germania vince contro la la Costa Rica ma ha una differenza reti peggiore rispetto alla Germania

