Chi è Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma

Ruth Dureghello è la presidente della comunità ebraica di Roma. In occasione della giornata della memoria del 27 gennaio, è ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno.

Chi è Ruth Dureghello

Ruth Dureghello nasce a Roma il 5 luglio 1967. Presidente della comunità ebraica di Roma, è laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma La Sapienza per poi dedicarsi alla attività imprenditoriale. Sposata con due figli, nel 2015 guida la lista “Per Israele” alle elezioni come candidata presidente della comunità ebraica di Roma. Ottiene il 44,08 % dei voti totali e su indicazione del Consiglio diventa la prima presidente donna della storia della Comunità Ebraica di Roma. Nel 2016 alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiana risulta essere la più votata in Italia tra tutti i candidati. Nelle elezioni del 2019 viene riconfermata presidente con il 48% dei voti.

Nel corso della sua attività da presidente ha spesso sottolineato quanto sia importante raccogliere e diffondere le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah.

Marito e figli

Ruth Dureghello è felicemente sposata con Eugenio Piperino da oltre 30 anni. I due si sono conosciuti molto giovani e assieme hanno due figli. Nel 2020 hanno festeggiato il loro 30esimo anno di matrimonio al Tempio Maggiore.