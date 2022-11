Qatar 2022, favoriti: Le 5 nazionali da battere

I mondiali in Qatar 2022 sono iniziati e già si ipotizza quali saranno le Nazionali che potrebbero aggiudicarsi il titolo di campioni del mondo. Chi sono i favoriti in Qatar 2022?

Qatar 2022, favoriti: le nazionali da battere

Francia

Tra i favoriti c’è sicuramente la Francia, nazionale campione del mondo in carica e che punterebbe ad ottenere il bis proprio in questi mondiali in Qatar. Allenata da Didier Deschamps, si presenta in Qatar con l’etichetta di squadra da battere.

L’attacco è sicuramente da invidiare, con un primo luogo la punta Karim Benzema (pallone d’oro) e Kylian Mbappé, a cui vanno aggiunti Nkunku e la concretezza di Giroud. A centrocampo via al ricambio generazionale, con Camavinga e Tchouameni.

Brasile

Il Brasile di Tite è sicuramente una delle nazionali più pericolose che starebbe andando a caccia di riscatto. Si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo dichiarato di vincere il mondiale e può contare su Neymar, chiamato alla prima vera affermazione internazionale, ma anche su Juan Jesus, Richarlison, Raphinha, Vinicius e Antony.

Spagna

Tra le squadre pericolose c’è sicuramente la Spagna di Alvaro Morata, mai come stavolta pronto a partire con i galloni da titolare, che ha giocatori importanti come Gavi a Pedri, passando per Dani Olmo.

Argentina

L’Argentina di Lionel Scaloni, allenatore arrivato sulla panchina dell’Albiceleste, è una delle squadre da battere. Ultima chanche per Leo Messi di portare a casa l’unica coppa che manca davvero alla sua lunghissima carriera. Al suo fianco Lautaro Martinez, protagonista assoluto delle qualificazioni e tra più attesi del Mondiale, e la consueta classe di Angel Di Maria. Paulo Dybala resta la grande incognita della squadra.

Germania

La Germania di Hans-Dieter Flick è sicuramente una squadra da tenere d’occhio grazie all’imprevibilità di Leroy Sané, forse il più atteso, e di Gnabry e Musiala. Occhio al 17enne Moukuku e al più stagionato Fullkrugg, convocazione dell’ultim’ora dopo i gol a raffica col Werder Brema.