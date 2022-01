“Soy Georgina” su Netflix, lady Ronaldo si racconta: quando esce, episodi, trailer

La vita di Georgina Rodriguez, lady di Cristiano Ronaldo, sarà presto visibile in una docu-serie su Netflix.

“Soy Georgina”, lady Ronaldo si racconta: quanti episodi?

Modella e influencer dal 2016, la compagna di Cristiano Ronaldo è pronta a raccontarsi su Netflix in una doicu-serie senza veli. la serie si articola in sei episodi e racconterà la quotidianità lussuosa dell’imprenditrice e compagna del pluripremiato calciatore Cristiano Ronaldo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodriguez su Netflix: Quando esce la docu-serie

La docu-serie che riguarderà Georgina sarà ufficialmente disponibile su Netflix a partire dal 27 gennaio.

Trama

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, come sappiamo, sono una delle coppie più celebri e spiate del mondo dello spettacolo. Il titolo della nuova produzione targata Netflix è Soy Georgina e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Come anche rimarcato da Netflix nella descrizione della docu-serie, viene narrato il cambiamento di vita della showgirl dopo che, cinque anni fa, ha incontrato Cristiano Ronaldo.

Tramite questa iniziativa è possibile, per chi guarderà il documentario, scoprire il lato personale della donna. Il percorso di Georgina come modella è iniziato con il suo trasferimento i Spagna dove, nel 2107, ha conosciuto Cristiano Ronaldo. In un’anteprima della docu-serie diffusa a gennaio 2022, la modella ha raccontato che “l’arrivo nella Capitale è stato orribile. Non riuscivo a trovare una casa economica, erano tutte al di sopra delle mie possibilità.

Alla fine ho trovato, a 300 euro al mese, un appartamento che era praticamente uno sgabuzzino. D’inverno era gelido, d’estate si moriva di caldo. Non avevo abbastanza soldi per il riscaldamento o l’aria condizionata”.