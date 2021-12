No green pass corteo, anche alla Vigilia: dove si protesta

No green pass corteo sfila anche la vigilia di Natale. Le proteste contro le disposizioni del governo non si fermano anzi proseguiranno.

No green pass corteo: alla Vigilia le manifestazioni contro la certificazione verde non vanno in pausa. Continuano le proteste in Italia, sono ancora tanti i dissidenti.

No green pass corteo: dove

Il corteo no green pass anche alla Vigilia di Natale. A Genova le proteste non si fermano anzi vengono anticipate al venerdì perché sabato è Natale. Per la ventiquattresima settimana consecutiva scenderanno in piazza per l’ormai tradizionale manifestazione contro le misure del governo, organizzata come sempre da Libera Piazza Genova.

Il percorso sarà il seguente: concentramento alle ore 14:30 in piazza Galileo Ferraris a Marassi, partenza del corteo alle ore 16 verso corso Sardegna, piazza Romagnosi, via Canevari, corso Montegrappa, via di Montesano, via Gropallo, piazzetta Brignole dove, spiegano gli organizzatori: “Seguirà un momento conviviale di condivisione”.

La protesta continuerà anche nel nuovo anno

C’è sicuramente preoccupazione più che per la protesta per la viabilità e possibili assembramenti.

Genova non è una zona a rischio per il momento, ma le festività sommate alle proteste preoccupano e non poco.

Inoltre, sembra che ci sia l’intenzione di continuare a scendere in piazza contro il green pass e le disposizioni del governo anche nel prossimo anno. Magari aumentando il raggio d’azione. Dagli organizzatori trapela anche l’intenzione di organizzare un evento di ampio respiro il 15 gennaio con la partecipazione del giurista Ugo Mattei, noto per le sue posizioni contro il green pass e la “dittatura sanitaria”.