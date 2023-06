Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, una storia finita male. L’attore ha precisato: “Non l’ho tradita io”

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo sono stati fidanzati ma la loro storia non è finita bene. Nelle ultime ore, l’attore ha voluto dare la sua versione in un’intervista, spendendo però anche belle parole per la sua ex fidanzata.

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, una storia finita male

Paolo Ruffini è stato fidanzato con l’attrice Diana Del Bufalo. Tuttavia la loro relazione non solo è finita ma anche male come aveva raccontato sui social l’attrice. “Con il rischio di sembrare patetica – ha scritto lei su Instagram a fine 2019 – comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me”.

L’attore ha precisato: “Non l’ho tradita io”

Nelle ultime ore, Ruffini ha fornito anche la sua versione. “È stata una storia d’amore bella e semplice”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente ‘Non me la sento più di stare insieme a te. Io l’ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”. Poi, l’attore ha sottolineato: “Fu lei a lasciarmi, durante una cena”

Infine, Ruffini ha avuto belle parole per la sua ex fidanzata e collega: “Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical”.

LEGGI ANCHE: Sottomarino Titan, Cecilia Strada risponde all’attacco di SeaWatch: “La vita umana vale sempre”