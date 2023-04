Giletti riceve il Tapiro d’oro ma sulla censura gli risponde Cairo: Baiardo smentisce le minacce al conduttore

Giletti ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia La Notizia dopo la sospensione del suo programma Non è l’Arena. Tante ancora le polemiche che emergono giorno dopo giorno sulla vicenda, con botta e risposta tra i protagonisti.

Giletti riceve il Tapiro d’oro ma sulla censura gli risponde Cairo

Massimo Giletti, dopo la sospensione del suo programma su La7 Non è l’Arena, ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia La Notizia dallo storico inviato Valerio Staffelli. “Bisogna chiedere a lui(Cairo) il perché mi abbiano mandato via forse l’ha fatto perché sono juventino”, dice il conduttore. Alla domanda di Valerio Staffelli se la causa dell’allontanamento sia collegata con la messa in onda dello speciale sul boss Matteo Messina Denaro, risponde: “L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti”.

Tuttavia, Urbano Cairo ha risposto al conduttore con una nota: “Giletti – dice l’editore – ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare“.

Baiardo smentisce le minacce al conduttore

Salvatore Baiardo, l’uomo vicino ai Graviano e spesso ospite nel programma di La7, quando ha parlato in diretta tv di minacce a Giletti lo ha fatto solo perché gli era stato chiesto dallo stesso conduttore: “Durante la pausa di tre minuti in mezzo alla trasmissione è arrivato con un pezzo di carta con scritto ‘Dici in trasmissione che sono minacciato‘, e io come un cretino ho detto quelle cose che lui era minacciato a 360 gradi”.