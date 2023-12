Devery Jacobs, chi è Bonnie nella serie Marvel Echo: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Devery Jacobs, attrice canadese nel cast della nuova serie Marvel Echo. Già doppiatrice nella serie animata Marvel What if…?, presterà il volto a Bonnie nel nuovo show in arrivo su Disney+.

Chi è Devery Jacobs, vita privata e carriera dell’attrice di Echo

Nata nel Kahnawake, in Canada, l’8 agosto 1993, Kawennáhere Devery Jacobs ha 30 anni ed è un’attrice di origini Mohawk, membro del cast della serie Marvel in uscita nel 2024 Echo. In attività dagli anni Duemila, ha fatto il suo esordio come attrice nel 2008 nel film South of the Moon e nei cortometraggi della serie Assassin’s Creed: Lineage. Nel corso degli anni Jacobs ha partecipato a molti progetti televisivi tra cui Exploding Sun, Rhymes for Young Ghouls, The Order, American Gods e Reservation Gods.

Nel 2023 Devery Jacobs ottiene il suo primo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, dando la voce alla supereroina Kahorri in un episodio della serie animata What if…?. In Echo, l’attrice interpreterà un personaggio sul quale si sa ancora molto poco, Bonnie. Gli sceneggiatori dello show hanno definito il suo personaggio “tenace e dalla forte personalità” e hanno specificato che i suoi genitori sono una coppia di adulti sordi. La serie televisiva sarà disponibile per i clienti di Disney+ a partire dal 10 gennaio 2024.

Vita privata e social network

Non si sa molto circa la vita privata e sentimentale di Devery Jacobs. La giovane attrice si identifica come queer e in passato ha avuto una relazione con la DJ canadese D.W. Waterson. È spesso apparsa sui social in compagnia di altre ragazze, ma non è noto al momento se abbia trovato una nuova fidanzata. Il suo profilo Instagram ha un seguito di oltre 237mila utenti.